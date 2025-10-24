Allarme in tribunale a Torino | imputato in un processo entra con siringa e laccio emostatico
Nella giornata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, un uomo si è presentato al tribunale di Torino, dove si trovava come imputato in un processo per tentata rapina, con una siringa e un laccio emostatico. Un carabiniere in servizio di vigilanza di turno lo ha visto e gli ha intimato di gettare tutto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il tribunale ha disposto la misura su richiesta della Procura, del Questore e del Procuratore nazionale antimafia. Melillo lancia l'allarme: «Il quadro è preoccupante e non riguarda solo il calcio» - facebook.com Vai su Facebook
Allarme in tribunale a Torino: imputato in un processo entra con siringa e laccio emostatico - Ha poi buttato tutto, insieme a un marsupio dal contenuto sconosciuto, dopo essere stato intercettato da un carabiniere ... Secondo torinotoday.it
Torino, cento telefonate in un giorno: a processo un trentenne per stalking contro l’ex moglie - Secondo l’accusa, una vera persecuzione fatta di chiamate e pedinamenti. Si legge su giornalelavoce.it
Torino, l’accusa di una prostituta all’ex: “Mi costringeva a incontrare i clienti subito dopo aver partorito” - La donna riceveva i clienti in casa, a volte anche alla presenza del compagno e, pare, dei familiari di lui. Si legge su torinotoday.it