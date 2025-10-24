Allarme in tribunale a Torino | imputato in un processo entra con siringa e laccio emostatico
Nella giornata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, un uomo si è presentato al tribunale di Torino, dove si trovava come imputato in un processo per tentata rapina, con una siringa e un laccio emostatico. Un carabiniere in servizio di vigilanza di turno lo ha visto e gli ha intimato di gettare tutto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
