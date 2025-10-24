Allarme a New York il grattacielo dei vip rischia il crollo

Il 432 Park Avenue era stato presentato come l’apice dell’architettura residenziale di lusso, un monumento minimalista costruito per sfidare il cielo di Manhattan con i suoi 426 metri e 96 piani. Il grattacielo ha ospitato residenti celebri come Jennifer Lopez, attualmente impegnata per il nuovo film di Netflix, e l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, e magnati come l’imprenditore saudita del fashion Fawaz Alhokair, mentre quelli attuali sono sobbalzati per l’allarme strutturale che sta facendo preoccupare ingegneri e autorità cittadine. Crepe e rischio crolli. A ottobre un’ispezione ha rivelato centinaia di crepe e distacchi di calcestruzzo nella facciata portante dell’edificio: il materiale bianco infatti si sta deteriorando più velocemente del previsto, causando infiltrazioni d’acqua, oscillazioni, scricchiolii e guasti frequenti agli ascensori e agli impianti interni. 🔗 Leggi su Panorama.it

