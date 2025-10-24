Allarme a New York il grattacielo dei vip rischia il crollo
Il 432 Park Avenue era stato presentato come l’apice dell’architettura residenziale di lusso, un monumento minimalista costruito per sfidare il cielo di Manhattan con i suoi 426 metri e 96 piani. Il grattacielo ha ospitato residenti celebri come Jennifer Lopez, attualmente impegnata per il nuovo film di Netflix, e l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, e magnati come l’imprenditore saudita del fashion Fawaz Alhokair, mentre quelli attuali sono sobbalzati per l’allarme strutturale che sta facendo preoccupare ingegneri e autorità cittadine. Crepe e rischio crolli. A ottobre un’ispezione ha rivelato centinaia di crepe e distacchi di calcestruzzo nella facciata portante dell’edificio: il materiale bianco infatti si sta deteriorando più velocemente del previsto, causando infiltrazioni d’acqua, oscillazioni, scricchiolii e guasti frequenti agli ascensori e agli impianti interni. 🔗 Leggi su Panorama.it
News recenti che potrebbero piacerti
Allarme a Manhattan per 432 Park: il super-grattacielo completato nel 2016 che ha aperto la strada alle altissime e sottilissime torri del nuovo skyline di New York rischia di sgretolarsi - facebook.com Vai su Facebook
Allarme a New York, il grattacielo dei vip rischia il crollo - Presentato come un’icona del lusso e dell’ingegneria moderna, il grattacielo 432 Park Avenue di Manhattan ... Si legge su panorama.it
Allarme a New York per 432 Park: il supergrattacielo rischia il crollo - Secondo quanto emerso dal parere di alcuni ingegneri indipendenti e da atti giudiziari consultati dal New York Times, l'edificio riporta centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancati nella ... tg24.sky.it scrive
Allarme a New York: il super-grattacielo rischia il crollo. Tra gli inquilini anche super Vip - Secondo gli esperti, senza interventi urgenti, potrebbe diventare inabitabile e pericoloso ... Come scrive msn.com