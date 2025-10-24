Allacci abusivi alla rete elettrica in un complesso residenziale | quattro persone denunciate
Prosegue l’attività dei carabinieri nel contrasto ai furti di energia elettrica. I militari della stazione di Catania Nesima, con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia” e in collaborazione con gli ispettori dell'Enel, hanno denunciato quattro catanesi per furto aggravato di energia elettrica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
