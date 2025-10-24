Alla scoperta dell' incredibile Sentiero delle Scale tra natura e adrenalina

Milanotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della Brianza comasca, a pochi passi dalla vivace cittadina di Erba, si nasconde un gioiello naturalistico che merita di essere scoperto: l’Orrido di Caino, uno spettacolare canyon incastonato nella selvaggia valle del Bova. Un'escursione adatta agli escursionisti mediamente allenati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

scoperta incredibile sentiero scaleAlla scoperta dell’Orrido di Caino attraverso l'incredibile Sentiero delle Scale - Nel cuore della Brianza comasca, a pochi passi dalla vivace cittadina di Erba, si nasconde un gioiello naturalistico che merita di essere scoperto: l’Orrido di Caino, uno spettacolare canyon incastona ... quicomo.it scrive

“Come è finita qui una Porsche da 140 mila euro?”: escursionisti si imbattono in una Panamera abbandonata su un sentiero tra i boschi, poi l’incredibile scoperta - una Porsche Panamera scintillante, incastrata dove nessuna ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Incredibile Sentiero Scale