Alla scoperta del repertorio per trio d' archi con il Trio Boccherini a Pinerolo
Proseguono gli appuntamenti in cartellone per la Stagione concertistica 2526 "Ascolti" della Fondazione Accademia di Musica. Martedì 4 novembre il pubblico avrà l’occasione di ascoltare uno dei gruppi da camera più apprezzati degli ultimi anni in ambito internazionale, il Trio Boccherini -. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alla scoperta del mondo pianistico di **Gaetano Donizetti**, figura chiave della musica bergamasca. **Sabato 25 ottobre** alle **20.45**, il **Centro Studi Valle Imagna** ospita un appuntamento dedicato alle composizioni per pianoforte del celebre composit - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta del repertorio per trio d'archi con il Trio Boccherini a Pinerolo - Proseguono gli appuntamenti in cartellone per la Stagione concertistica 25/26 "Ascolti" della Fondazione Accademia di Musica. torinotoday.it scrive