di Marco Corsi Riflettere sull’empatia, ma anche sui suoi limiti e sulle sue ambiguità. È questo il punto di partenza del Moby Dick Festiva che si apre oggi a. Come ha spiegato Paolo Martini, direttore artistico insieme a Elisa Sommaruga, il tema di quest’anno è "Mettersi al posto degli altri". "In primis è ovviamente un invito a cercare, a volte, di sostituirsi agli altri, di provare a mettersi nei loro panni, anche se può sembrare una frase fatta – ha sottolineato Martini – Ma l’aspetto che più ci interessa è il fatto che mettersi al posto degli altri può essere un’arma a doppio taglio. Spesso, infatti, si fa questo sforzo filtrando tutto attraverso i propri occhi e la propria esperienza, e quindi, anche se con le migliori intenzioni, si rischia che diventi un gesto in qualche modo egoistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla ricerca dell’altro: "Il motore dell’empatia per rilanciare le relazioni"