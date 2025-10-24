Alla ricerca dell’altro | Il motore dell’empatia per rilanciare le relazioni

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Corsi Riflettere sull’empatia, ma anche sui suoi limiti e sulle sue ambiguità. È questo il punto di partenza del Moby Dick Festiva che si apre oggi a. Come ha spiegato Paolo Martini, direttore artistico insieme a Elisa Sommaruga, il tema di quest’anno è "Mettersi al posto degli altri". "In primis è ovviamente un invito a cercare, a volte, di sostituirsi agli altri, di provare a mettersi nei loro panni, anche se può sembrare una frase fatta – ha sottolineato Martini – Ma l’aspetto che più ci interessa è il fatto che mettersi al posto degli altri può essere un’arma a doppio taglio. Spesso, infatti, si fa questo sforzo filtrando tutto attraverso i propri occhi e la propria esperienza, e quindi, anche se con le migliori intenzioni, si rischia che diventi un gesto in qualche modo egoistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

alla ricerca dell8217altro il motore dell8217empatia per rilanciare le relazioni

© Lanazione.it - Alla ricerca dell’altro: "Il motore dell’empatia per rilanciare le relazioni"

Altre letture consigliate

ChatGPT Search come motore di ricerca predefinito su Chrome - OpenAI ha appena rilasciato un'estensione ufficiale per Chrome che permette di impostare ChatGPT come motore di ricerca predefinito. Lo riporta punto-informatico.it

Siri diventerà un motore di ricerca con aiuto di Google - Apple nella sua rincorsa all’intelligenza artificiale e al rilancio di Siri sembra decisa a non farsi mancare nulla, neppure un motore di ricerca basato su AI, integrato nell’assistente virtuale. Secondo macitynet.it

Il motore di ricerca IA ChatGPT Search è ora disponibile per tutti, gratis - OpenAI ha annunciato che il suo motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale, ChatGPT Search, è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. Da multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Dell8217altro Motore Dell8217empatia