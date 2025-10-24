Alla Campanella si ride Una stagione di commedie

Stasera si ride. Il sipario si alza alle 21 con Leonardo Manera (foto), il popolare cabarettista in scena con lo spettacolo "Homo modernus", per dare il via alla stagione teatrale realizzata dall'Amministrazione comunale e dalla direzione artistica di Duepunti. Una stagione tutta all'insegna della comicità. Il palco è ancora quello del teatro La Campanella di piazza Anselmo IV, ma sono cambiati gli ingredienti: nessuno spettacolo di prosa, spazio solo alla commedia brillante. I nomi degli artisti che calcheranno la scena sono altisonanti e conosciuti dal grande pubblico, con protagonisti nomi di rilievo del panorama teatrale nazionale: si va da Leonardo Manera a Max Pisu, da Claudio Batta a Paolo Cevoli.

