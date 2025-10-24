Alla biblioteca Oriani un libro sull’ altra linea gotica storia degli italiani che combatterono contro gli alleati
Si terrà venerdì 31 ottobre 2025, ore 17.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea “Oriani”, la presentazione del volume di Fabrizio Turchi, Un’altra Gotica. Storia e documenti degli italiani che combatterono contro gli Alleati in Romagna (Edit Faenza 2025). Il libro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Inaugurata sabato 18 ottobre 2025 "Ravenna racconta Francesco", la mostra che celebra San Francesco attraverso oltre 30 opere in mosaico del collettivo Racconti Ravennati, negli spazi della Biblioteca Oriani per la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. - facebook.com Vai su Facebook
Al via la mostra sull’origine della biblioteca Classense - X Vai su X
Il libro di Pombeni alla biblioteca Oriani - 30, presso la biblioteca di Storia Contemporanea “Oriani”, il ciclo di incontri ‘C’era una volta una Repubblica. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Dopo 40 anni restituito libro a biblioteca - Un libro che torna in biblioteca dopo 40 anni di attesa, "un gesto semplice ma dal grande valore simbolico" come spiega il sindaco Giampiero Fossi, primo cittadino di Signa (Firenze) dove il volume è ... Si legge su ansa.it
Alla biblioteca Oriani l’ultimo libro di Mariuccini ’Avrai vent’anni tutta la vita’ - 30 sarà alla Biblioteca Oriani di Ravenna lo scrittore Nicola Mariuccini per presentare il suo ultimo libro, ’Avrai vent’anni tutta la vita’ un romanzo che racconta la ... Segnala ilrestodelcarlino.it