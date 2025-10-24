Aliscafi e traghetti per le isole fermi troppo vento
Il forte vento di ponente che da ieri sera soffia sul golfo di Napoli ha bloccato gran parte dei collegamenti marittimi con Ischia e Procida.La maggior parte delle corse di traghetti e aliscafi in partenza e in arrivo dalle due isole è stata cancellata a causa delle avverse condizioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
