Alice Alison | Il mio nuovo brano è stato una lezione dell’universo

Quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 ottobre 2025 – ‘Je me ne vois plus’. Letteralmente ‘Non mi ci vedo più’. ‘Je me ne vois plus’ è il titolo del nuovo brano di Alice Alison, al secolo Alice Accardi. Un brano dalle atmosfere cupe e dal testo particolarmente ricco di significati.   Alice, cos’è la musica per te? "Una vocazione. Ci vuole tanta pazienza, ci si mette tanto tempo a costruirsi una rete di contatti e di persone che credono in quello che fai, che vengono a sentirti e che sono disposte a farti suonare. Solo se si ha una grande passione, una vocazione appunto, si riesce a fare tutto questo”. Come è nato ‘Je me ne vois plus’? "È nato durante una situazione in cui l’universo mi ha messo di fronte a un bagaglio particolarmente importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

