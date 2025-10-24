Alice 2.0 Lo specchio delle meraviglie Il teatro collettivo torna sul Naviglio | I cittadini sono i veri protagonisti

Sul Naviglio torna il teatro d'autore collettivo, " Alice 2.0. Lo specchio delle meraviglie " sarà il palcoscenico aperto a tutta la città. Riparte il progetto di Arianna Scommegna, Daniela Arrigoni e Ilaria Ciaburri della cooperativa Artaban, da lunedì per 8 mesi tutti a lezione di teatro, e a giugno andrà in scena il grande spettacolo itinerante nei parchi della città interpretato dai cernuschesi. Ci sono anche dieci borse di studio per aspiranti attori "under 21" che potranno partecipare gratis alla formazione. Ieri la presentazione della nuova edizione dell'iniziativa, in Municipio. Come sempre, sarà un grande affresco collettivo.

Alice 2.0. Lo specchio delle meraviglie. Il teatro collettivo torna sul Naviglio: "I cittadini sono i veri protagonisti" - Coinvolti artisti, scuole di musica e danza, istituti scolastici, associazioni e realtà culturali del territorio "Una bella tradizione e un viaggio tra sogno e realtà attraversando giardini, cortili e ...

