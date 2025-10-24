Alfieri Fonarcom | Equivalenza contrattuale è occasione di crescita

(Adnkronos) – “Oggi abbiamo parlato di equivalenza contrattuale ed è emerso un modello concreto di contrattazione che punta alla qualità e che intende andare oltre i criteri formali di equivalenza, attraverso istituti capaci di offrire servizi reali a imprese e lavoratori, garantendo tutele effettive. Possiamo dire di esserci definitivamente sganciati da una visione tradizionale e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Alfieri (Fonarcom): "Equivalenza contrattuale è occasione di crescita" - Lo ha dichiarato Lucia Alfieri, consigliere di amministrazione di Fonarcom e moderatrice del talk 'Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta', organizzato dal Fondo ... Lo riporta msn.com

Cafà (Cifa Italia e Fonarcom): "Conta la qualità tutele con equivalenza tra contratti" - "Finalmente il nuovo Codice degli appalti e le linee guida Anac indicano chiaramente quale contratto collettivo applicare. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it