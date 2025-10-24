Alfieri del Lavoro insigniti da Mattarella | c’è uno studente dell’Itis di Martina Franca per il rilevatore al Polo Nord Altri due pugliesi fra i 25 oggi la cerimonia di consegna

Nell’anno scolastico 2023-2024 una scolaresca dell’Itis “Ettore Majorana” di Martina Franca realizzò un apparato che, con la collaborazione del Cnr, è stato installato alle Svalbard. Praticamente il Polo Nord. Tra quei ragazzi che progettarono il rilevatore, Andrea Manica, appunto di Martina Franca, che nei mesi scorsi si è diplomato e ora è all’inizio del corso di studi in Informatica dell’Università di Bari. Andrea Manica oggi però ha un altro impegno: al Quirinale, per ricevere (ore 11) dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza di Alfiere della Repubblica. Altri due pugliesi, sono fra i 25 studenti neodiplomati di tutta Italia insigniti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Alfieri del Lavoro, insigniti da Mattarella: c’è uno studente dell’Itis di Martina Franca, per il rilevatore al Polo Nord Altri due pugliesi fra i 25, oggi la cerimonia di consegna

