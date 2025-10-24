Alfa Romeo abbandona il progetto di un mega suv si ridimensiona il brand
Alfa Romeo ha riletto la sua strategia riguardo a un SUV elettrico di taglia maggiore rispetto al Alfa Romeo Stelvio, ma non ha pubblicamente annunciato un “abbandono totale” del concetto; piuttosto ha ridimensionato o rimandato alcuni piani. Ecco i punti chiave: Cosa era stato annunciato. In passato sono emerse indiscrezioni secondo cui Alfa Romeo avrebbe sviluppato un SUV completamente elettrico più grande del modello Stelvio, con potenza fino a 1.000 CV e basato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis.. A marzo 2024 Alfa Romeo confermava che la nuova generazione del Stelvio, progettata sulla piattaforma STLA Large, sarebbe stata offerta anche in versione elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UNA NUOVA ALFA ROMEO GIULIA 1.6 SUPER: UN SOGNO O UNA REALTÀ? Il digital designer Angelo Berardino ha recentemente catturato l'attenzione degli appassionati di auto con un render della nuova Alfa Romeo Giulia 1.6 Super. Questo concept amb - facebook.com Vai su Facebook
Linee scolpite, Scudetto a V concavo, cerchi da 20” dal design d’avanguardia e dettagli interni esclusivi. La nuova $AlfaRomeoTonale Milano Cortina 2026 ridefinisce l’eccellenza con un design audace e una dinamica di guida potenziata. alfaromeo.it/modelli/ - X Vai su X
Alfa Romeo abbandona il progetto di produrre auto più grandi - Pronte per la pensione le attuali generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia rimarranno in produzione fino al 2027, con le loro eredi attese quindi tra almeno un paio di anni. Secondo msn.com
Alfa Romeo, cambio di rotta: le auto di grandi dimensioni non fanno per noi - Per il CEO Alfa Romeo le auto di grandi dimensioni non sono il territorio del marchio; probabile addio al progetto del gande SUV per il mercato americano ... Segnala msn.com
Alfa Romeo cancella il SUV E-Jet? Le ultime sul modello - Nel futuro di Alfa Romeo non ci sono SUV di grandi dimensioni, motivo per cui il progetto del SUV E- Scrive motorisumotori.it