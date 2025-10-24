Alexander Bublik chi è il tennista russo-kazako contro Sinner a Vienna 2025
«Lavoro sodo, ma alle mie condizioni. Faccio quello che sono in grado di fare con il mio corpo. Per me il tennis e la vita fuori dal tennis hanno lo stesso peso». Sono parole di Alexander Bublik, 28enne russo-kazako e prossimo avversario di Jannik Sinner all’Atp 500 di Vienna. Il match, valido per i quarti di finale, è in programma venerdì 24 ottobre non prima delle 17.30: la diretta sarà disponibile in tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. La carriera di Alexander Bublik che una volta disse: «Odio il tennis, gioco per soldi». Alexander Bublik con il trofeo di Gstaad (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
#Tennis Il derby italiano all'Atp 500 di Vienna se lo aggiudica Jannik Sinner che batte Flavio Cobolli 6-2, 7-6 e raggiunge i quarti di finale del torneo austriaco dove affronterà Alexander Bublik. - facebook.com Vai su Facebook
È L’ORA DEL DERBY! A Vienna scendono in campo Jannik Sinner e Flavio Cobolli. In palio un posto ai quarti di finale contro Alexander Bublik. È il primo incontro tra i due azzurri! - X Vai su X
Sinner-Bublik oggi in diretta tv, Atp Vienna: canale e orario. Il sostegno di Laila Hasanovic - Scopriamo dove seguire proprio oggi – venerdì 24 ottobre – i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna che vedranno protagonista il campione altoatesino. libero.it scrive
LIVE Sinner-Bublik, quarti di finale a Vienna. La sfida non prima delle 17.30 - Quarantesimo quarto di finale Atp in carriera per l'azzurro e quarta sfida stagionale contro il kazako (2- Da gazzetta.it
ATP Vienna, la preview di Sinner-Bublik: due mondi opposti per un posto in semifinale - ATP | Due stili opposti a confronto sul veloce di Vienna: l’estro di Bublik sfida la solidità di Sinner in un quarto di finale che promette spettacolo ... Riporta ubitennis.com