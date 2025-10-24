«Lavoro sodo, ma alle mie condizioni. Faccio quello che sono in grado di fare con il mio corpo. Per me il tennis e la vita fuori dal tennis hanno lo stesso peso». Sono parole di Alexander Bublik, 28enne russo-kazako e prossimo avversario di Jannik Sinner all’Atp 500 di Vienna. Il match, valido per i quarti di finale, è in programma venerdì 24 ottobre non prima delle 17.30: la diretta sarà disponibile in tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. La carriera di Alexander Bublik che una volta disse: «Odio il tennis, gioco per soldi». Alexander Bublik con il trofeo di Gstaad (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alexander Bublik, chi è il tennista russo-kazako contro Sinner a Vienna 2025