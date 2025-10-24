Alessia Pifferi vuole sposare compagna di cella che chiama già moglie la difesa | Deficit cognitivo Bruzzone | Bugiarda compulsiva ma non pazza

Una precedente perizia psichiatrica di agosto aveva escluso la condizione patologica della Pifferi. Nel corso dell'ultimo processo d'appello, la criminologa Bruzzone, costituitasi parte civile, esclude la capacità intellettiva parlando di "narcisismo" Alessia Pifferi, la donna accusata di ave. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alessia Pifferi vuole sposare compagna di cella che "chiama già moglie", la difesa: "Deficit cognitivo", Bruzzone: "Bugiarda compulsiva, ma non pazza"

