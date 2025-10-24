Alessia Cara pubblica LOVE & HYPERBOLE DELUXE | otto inediti duetti speciali e un’autunno di live
Venerdì 24 ottobre 2025 — La superstar internazionale e vincitrice di un GRAMMY® Alessia Cara torna con “LOVE & HYPERBOLE (DELUXE)”, versione espansa del suo quarto album in studio, da oggi su tutte le piattaforme digitali. Cosa c’è di nuovo nella Deluxe. La release arricchisce il progetto con otto brani inediti e alcune versioni alternative che mettono a fuoco la crescita artistica di Alessia tra sound design curato e scrittura emotiva: “Easy” – chitarra eterea e ritmo incalzante: una leggerezza che resta in testa.. “Sunday” – beat sensuale, toni morbidi e un’atmosfera intima.. “Clean” – flash anni ’80, delivery potente e consapevole. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
