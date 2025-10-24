Alessandro Cannavacciuolo candidato con Alleanza Verdi e Sinistra Visone | Felici di averlo con noi

Europa Verde Campania annuncia con soddisfazione la candidatura di Alessandro Cannavacciuolo alle prossime elezioni regionali in Campania. L'attivista di Acerra, noto per il suo impegno civile e per le battaglie contro le ecomafie nella Terra dei Fuochi, correrà come indipendente nella lista di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

