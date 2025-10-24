Alessandro Cannavacciuolo candidato con Alleanza Verdi e Sinistra Visone | Felici di averlo con noi

Europa Verde Campania annuncia con soddisfazione la candidatura di Alessandro Cannavacciuolo alle prossime elezioni regionali in Campania. L'attivista di Acerra, noto per il suo impegno civile e per le battaglie contro le ecomafie nella Terra dei Fuochi, correrà come indipendente nella lista di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

COMUNICATO STAMPA AVS-Borrelli e Visone: “Un onore candidare Alessandro Cannavacciuolo . Ora sta a lui decidere.” Nelle ultime ore siamo stati sommersi da messaggi, telefonate, lettere colme di speranza e determinazione. Cittadini, comitati civi - facebook.com Vai su Facebook

L'appello di Francesco Emilio Borrelli, Alessandro Cannavacciuolo e Ciro Corona per Padre Maurizio Patriciello. - X Vai su X

Acerra, Cannavacciuolo candidato alle regionali con Alleanza Verdi e Sinistra: “Una scelta di coerenza e coraggio” - ACERRA – Alessandro Cannavacciuolo, attivista noto per il suo impegno nella lotta alle ecomafie nella Terra dei Fuochi, sarà candidato alle prossime Cannavacciuolo candidato alle regionali con Alleanz ... Secondo marigliano.net

Alessandro Cannavacciuolo candidato con Alleanza Verdi e Sinistra. Visone: “Felici di averlo con noi” - Europa Verde Campania annuncia con soddisfazione la candidatura di Alessandro Cannavacciuolo alle prossime elezioni regionali in Campania. Si legge su laprovinciaonline.info