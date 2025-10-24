Alcol ai minorenni | stop al circolo Arci
Dieci giorni di stop per il circolo Arci di Santa Maria del Monte. A far scattare il provvedimento di sospensione della licenza per la somministrazione di bevande e alimenti, firmato dal questore di Rimini Olimpia Abbate, è stato un controllo dei carabinieri della stazione di Saludecio che ha portato alla luce la somministrazione di alcolici a ragazzi ancora minorenni. L’ispezione è avvenuta nel corso di una delle consuete attività di vigilanza sul territorio. I militari, entrati nel locale, hanno accertato che ai tavoli era stato servito alcol a giovanissimi tra i 14 e i 16 anni, in palese violazione delle norme che vietano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
