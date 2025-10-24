«Il tax credit è stata la prima mossa, ora i tagli. Il sistema ormai è fermo da tanto tempo. Riceviamo continuamente telefonate di persone che hanno bisogno di lavorare, ma . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Alberto Fasulo, «bisogna resistere ai tagli per un’idea di cultura più alta»