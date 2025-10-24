Alberto Dossi nominato cavaliere del lavoro
La Brianza e la Lombardia da oggi hanno un cavaliere del lavoro in più. Alberto Dossi, presidente del gruppo Sapio, è stato insignito della carica di Cavaliere dell’ordine al merito del lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Chi è Alberto DossiAlberto Dossi è presidente del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
