Alberi narrano poesie la quiete luminosa dell’arte di Gianfranco Uristani
Bergamo. Fino a domenica 26 ottobre, la pittura di Gianfranco Uristani torna a raccontare il silenzio e la bellezza essenziale del mondo, in una mostra che raccoglie paesaggi di campagna, scorci di borghi e marine attraversate da una luce che proviene da dentro le cose. Alle pareti del Centro Culturale San Bartolomeo (via Tasso 55), una quarantina di opere recenti ruotano intorno ai soggetti prediletti del pittore, in particolare la casa e l’albero esplorati in infinite soluzioni compositive. Sono scorci più interiori che geografici, più archetipici che realistici: non c’è descrittivismo, non c’è naturalismo, c’è piuttosto uno sprofondamento onirico e immersivo nella luce-colore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
La 6^ tappa della rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz, con la collaborazione e il sostegno del Comune di Romans d'Isonzo, approda a Romans d’Isonzo e sotto gli alberi di Versa va in scena “ ”: - facebook.com Vai su Facebook
Poesia e teatro all’ombra di alberi secolari In cammino fino alla quercia di Gombo - Alberi in cammino, una rassegna di spettacoli itineranti nei boschi dell'Emilia, per riscoprire le meraviglie dell'Appennino attraverso alberi secolari e monumentali. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Mino Petazzini e "La poesia degli alberi" - Il poeta Mino Petazzini presenterà a Recanati il suo lavoro "La poesia degli alberi", che unisce natura e poesia. Da ilrestodelcarlino.it
Poesie di pace da tutto il mondo sotto gli alberi a Bookcity - Poesie di pace da tutto il mondo risuoneranno sotto i salici della Biblioteca degli alberi, domenica mattina, a ALL4BAM: voci di pace, un appuntamento gratuito e aperto a tutti, organizzato da Bam in ... Secondo ansa.it