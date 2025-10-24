Alberi narrano poesie la quiete luminosa dell’arte di Gianfranco Uristani

Bergamo. Fino a domenica 26 ottobre, la pittura di Gianfranco Uristani torna a raccontare il silenzio e la bellezza essenziale del mondo, in una mostra che raccoglie paesaggi di campagna, scorci di borghi e marine attraversate da una luce che proviene da dentro le cose. Alle pareti del Centro Culturale San Bartolomeo (via Tasso 55), una quarantina di opere recenti ruotano intorno ai soggetti prediletti del pittore, in particolare la casa e l’albero esplorati in infinite soluzioni compositive. Sono scorci più interiori che geografici, più archetipici che realistici: non c’è descrittivismo, non c’è naturalismo, c’è piuttosto uno sprofondamento onirico e immersivo nella luce-colore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

