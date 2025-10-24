Alberi caduti e danni tempesta di vento nelle Marche | oltre 140 interventi dei vigili del fuoco

Ancona, 24 ottobre 2025 - Una notte di vento e paura ha attraversato le Marche, lasciandosi dietro decine di alberi abbattuti, tetti danneggiati e strade bloccate. Sono circa 140 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra la serata di giovedì e stamattina, a causa delle forti raffiche che hanno sferzato la regione da nord a sud. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale e la messa in sicurezza di parti pericolanti, come tegole, insegne e coperture metalliche. I maggiori interventi sono stati segnalati a Fermo, con 53 uscite delle squadre di emergenza, seguita da Macerata con 40, Ascoli Piceno con 25 e Ancona con 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberi caduti e danni, tempesta di vento nelle Marche: oltre 140 interventi dei vigili del fuoco

