Albania la Nuova Frontiera del Benessere Accessibile per gli Italiani
Negli ultimi anni, un fenomeno silenzioso ma significativo sta cambiando le abitudini di migliaia di italiani: attraversare l’Adriatico per prendersi cura della propria salute dentale. La destinazione? L’Albania, un paese che molti associano ancora principalmente alle spiagge cristalline e ai paesaggi montani, ma che sta rapidamente diventando un punto di riferimento europeo per le cure odontoiatriche di qualità a prezzi competitivi. Non si tratta di una moda passeggera. Secondo le stime degli operatori del settore, oltre 15.000 italiani hanno scelto l’Albania per trattamenti dentali nel 2024, con un incremento del 40% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
