Albanese smontata anche all' estero | Conflitto d' interessi ed eventi con esponenti di Hamas
Francesca Albanese ora viene smontata anche all'estero. Questa volta a parlare di lei è stata Caroline Foust, nota giornalista francese, che si è espressa in merito all'ultimo report della relatrice speciale Onu: “Il suo è un dossier che meriterebbe una cronaca. Sono perfettamente consapevole che se si dice a qualcuno che una relatrice Onu ha parlato in un rapporto di genocidio, ci si crede. Ma è anche questo il lavoro di noi giornalisti, ricordare che l'Onu è una comunità di paesi con rapporti di forza, non ci sono solo democrazie. E i rappresentanti non vengono nominati in base alla loro competenza o ai loro titoli di studio, si tratta di nomine politiche e vengono scelti perché dei paesi fanno campagna a loro favore”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Era stato annunciato nel marzo 2024, quando Francesca Albanese – relatrice speciale delle Nazioni Unite – aveva parlato di «genocidio plausibile». Ora, nel documento A/80/492 del 20 ottobre 2025, trasmesso all’Assemblea generale in versione “advance u - X Vai su X
Stando a Repubblica, Giorgia Meloni ha detto che Francesca Albanese “non ha meriti". E infatti la Fondazione Nelson Mandela ha annunciato che sarà proprio Albanese a tenere la lezione annuale in onore di Mandela. La cerimonia avrà luogo il 25 ottobre a - facebook.com Vai su Facebook
