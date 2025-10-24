Al via Umbrialibri 2025 | tre giorni all' insegna della letteratura Aperta la mostra mercato alla Rocca Paolina

“Stati di natura” è il titolo dell'edizione 2025 di UmbriaLibri, manifestazione dedicata al mondo della letteratura che si svolgerà a Perugia da venerdì 24 a domenica 26 ottobre.Saranno tre giorni all'insegna della cultura e degli incontri alla presenza di più di 40 fra autori, scrittori, editori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 22 e 23 ottobre arriva "La Verticale del Turismo", l’anteprima di Umbrialibri che unisce cammini, letteratura, cultura e sostenibilità. Due giorni di incontri, racconti ed esperienze con autori, esperti, operatori e i - facebook.com Vai su Facebook

Al via la 'Verticale del Turismo' - Come momento di confronto tra istituzioni, operatori e autori "per costruire una visione del viaggio fondata sulla cultura e sulla qualità dei territori", ha preso il via dal Castello dei Cavalieri di ... Si legge su ansa.it

UmbriaLibri al via. C’è anche il progetto “Cerniera di sviluppo“ - Ai nastri di partenza l’edizione perugina di “UmbriaLibri 2025 – La Fiera del Libro dell’Umbria”, che da domani a ... msn.com scrive

UmbriaLibri: anteprima a Perugia con la ‘Verticale del Turismo’ - Saranno due giornate dense di appuntamenti quelle di mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Perugia, dedicate all’anteprima di UmbriaLibri 2025, la 31ma edizione del festival letterario promosso dalla Re ... Segnala umbria24.it