Al via Umbrialibri 2025 | tre giorni all' insegna della letteratura Aperta la mostra mercato alla Rocca Paolina

Perugiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stati di natura” è il titolo dell'edizione 2025 di UmbriaLibri, manifestazione dedicata al mondo della letteratura che si svolgerà a Perugia da venerdì 24 a domenica 26 ottobre.Saranno tre giorni all'insegna della cultura e degli incontri alla presenza di più di 40 fra autori, scrittori, editori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

