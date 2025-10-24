Al via la stagione di teatro per famiglie a Spazio Kairos

Domenica 2 novembre alle 16,30 prende il via la stagione di teatro per famiglie di Onda Larsen: prevede nove titoli. Si inizia con "Tremontino", proposto da FdC Teatro e liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm. Scritto e diretto da Amos Mastrogiacomo, vede sul palco lo stesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

