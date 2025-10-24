Al via la nuova stagione del Tiqu tra circo contemporaneo teatro musica e cinema
Sabato 25 ottobre parte la nuova stagione del TIQU Teatro Internazionale, il progetto nato nel cuore del centro storico genovese che Sarabanda I.S. ha ideato e lanciato nel 2022. Nel corso degli ultimi tre anni, il piccolo gioiello di scenotecnica moderna allestito nello splendido spazio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Vercelli, 24 ottobre 2025 – In vista dell’avvio della nuova stagione del Viotti Festival , che prenderà il via il 22 novembre, il Sindaco Roberto Scheda ha rimarcato il valore dell’iniziativa nel percorso di rilancio culturale cittadino. «Il valore della Camerata - facebook.com Vai su Facebook
Su #Tv2000 la nuova stagione de #IlMioMedico il programma di informazione medica che porta la cultura della #salute dagli ambulatori direttamente nelle case degli spettatori Condotto da Monica Di Loreto Dal #13ottobre, in diretta da lunedì al venerdì ore - X Vai su X
Al via la nuova stagione del Tiqu, tra circo contemporaneo, teatro, musica e cinema - Sabato 25 ottobre parte la nuova stagione del TIQU / Teatro Internazionale, il progetto nato nel cuore del centro storico genovese che Sarabanda I. Da genovatoday.it
Al via stagione di Tiqu, Teatro internazionale di quartiere - Sabato 25 ottobre parte la nuova stagione del TIQU / Teatro Internazionale di quartiere, il progetto nato nel cuore del centro storico genovese che Sarabanda I. Da msn.com