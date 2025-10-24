Al via la campagna antinfluenzale per i bambini | vaccinazioni gratuite dai 6 mesi ai 6 anni

Modenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via lo scorso 13 ottobre la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale in tutto il territorio regionale, che durerà fino a marzo 2026.Sono 167mila le dosi destinate alla provincia di Modena, una parte della quale saranno destinate ai bambini, con la somministrazione da parte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

