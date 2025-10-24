Al via la 39ma edizione di Futuro Remoto 2025-26

Da ottobre 2025 a febbraio 2026, la storica manifestazione invita pubblico, scuole e ricercatori a un’esplorazione visionaria delle sfide del presente e dei futuri possibili e desiderabili, arricchendosi di sempre nuove prestigiose collaborazioni, tra cui quella con ICOM Italia e Art Days – Napoli Campania per un dialogo sempre più profondo tra scienza e arte . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

