. La Fondazione della Comunità Bergamasca, insieme a otto giovani bergamaschi che hanno risposto alla call per diventare YouthBanker, presentano la prima edizione del Bando YouthBank Bergamo 2025, un’iniziativa che dà voce e strumenti alle ragazze e ai ragazzi under 30 per trasformare le proprie idee in progetti concreti di utilità sociale. Chi può partecipare. Il bando è rivolto a giovani tra i 16 e i 30 anni che vivono, studiano o lavorano nella provincia di Bergamo (YouthPlanner). I progetti dovranno essere presentati attraverso un ente senza scopo di lucro della provincia di Bergamo, che includa almeno due under 30 nella governance. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Al via il primo Bando YouthBank Bergamo 2025