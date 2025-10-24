Al via gli stati generali della Space economy 2025
(Adnkronos) – Si è tenuta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione degli Stati Generali della Space Economy 2025, promossi dall’ Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE) con l’obiettivo di costruire un confronto strategico sul futuro del comparto spaziale italiano ed europeo. Alla conferenza stampa è intervenuto il Ministro delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Ora in collegamento con gli Stati generali della Logistica del Nord-Ovest 2025. Mi seguite? - facebook.com Vai su Facebook
La cerimonia di inaugurazione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza promossi dalla Commissione d’inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro. Indirizzo di saluto della Vicepresidente della Camera @AnnaAscani. - X Vai su X
Al via gli stati generali della Space economy 2025 - Gli Stati Generali della Space Economy 2025, rappresentano un’occasione per delineare una visione condivisa e di lungo periodo, capace di valorizzare le potenzialità del sistema spaziale nazionale, ... Riporta adnkronos.com
Seconda edizione degli Stati Generali della Space Economy - L’Agenzia Spaziale Italiana tra i protagonisti Al via la seconda edizione degli "Stati Generali della Space Economy", che quest’anno si svolgerà nell’arco ... Come scrive asi.it
STATI GENERALI DELLA SPACE ECONOMY: “La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita” - Il prossimo lunedì 27 ottobre, alla Farnesina di Roma, ci saranno gli stati generali della Space Economy, interviene l'assessore Angelilli ... Come scrive lagone.it