Al via dal 3 novembre il corso ' Yacht Design & Construction Specialist D&C' di ISYL Academy presso la Port Authority di Pisa
Prenderà ufficialmente il via lunedì 3 novembre 2025, presso la sede della Port Authority di Pisa, il nuovo corso ‘Yacht Design & Construction Specialist (D&C)’ promosso da ISYL Academy, dedicato alla formazione di tecnici altamente qualificati nella progettazione e costruzione di yacht.Il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
