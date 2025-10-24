Al via alla Cavallerizza Reale Creative Roads #2 tra visual design fotografia e sonorità d' avanguardia
Domenica 26 ottobre, dalle 11 alle 18, la Manica del Mosca ospita la seconda tappa del festival continuo curato da C2C, Graphic Days e Paratissima. Al centro, la "memoria" del luogo e il futuro della rigenerazione urbana. Il processo di rigenerazione della Cavallerizza Reale entra nel vivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Civic Tech Community Party: a Torino l’innovazione civica incontra la comunità digitale https://www.corrierenazionale.net/2025/10/22/civic-tech-community-party-a-torino-linnovazione-civica-incontra-la-comunita-digitale/ 28 ottobre 2025, Cavallerizza Reale – - facebook.com Vai su Facebook
La Cavallerizza Reale di Torino rinasce con Creative Roads #2 https://ift.tt/Qn0prks - X Vai su X
Cavallerizza Reale, pronto il progetto per il via ai lavori - Con la liberazione per il consiglio comunale degli atti propedeutici all'avvio dei lavori, che per la prima parte dovrebbero concludersi nel secondo semestre 2026, entra nel vivo il progetto per la ... Segnala ansa.it
Torino: in fiamme la Cavallerizza Reale, patrimonio dell'Unesco - Ancora fiamme alla Cavallerizza Reale, storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell'Unesco. Riporta tgcom24.mediaset.it
Cavallerizza Reale Torino, Cino Zucchi riprogetterà gli spazi - Cino Zucchi Architetti ha vinto il concorso internazionale per la progettazione, il restauro e la rifunzionalizzazione della Cavallerizza Reale di Torino con l'obiettivo di realizzare un polo ... Segnala ansa.it