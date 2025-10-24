Al Teatro Reims lo spettacolo Agosto a Osage County di Tracy Letts
L’improvvisa sparizione di Beverly, poeta alcolizzato, costringe la famiglia Weston a riunirsi per supportare sua moglie Violet, da anni dipendente da psicofarmaci e antidolorifici. Oscillando tra il dramma e una comicità schietta e spesso crudele, la riunione diventa occasione per rievocare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CI SIAMO !!! Il 29 novembre ti aspettiamo al Teatro Reims di Firenze per una serata di emozioni, segnate dalla musica dei Pooh, in nostra compagnia ! Puoi acquistare i biglietti al seguente link : https://www.ticketone.it/eventseries/senza-frontiere-pooh-tribute- - facebook.com Vai su Facebook
In Scena: gli spettacoli di teatro e danza di questi ultimi giorni di agosto - Prosegue, nell’ambito di OperaEstate Festival, a Bassano del Grappa, ancora fino al 31 agosto, il festival B. Lo riporta exibart.com