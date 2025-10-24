Al Teatro Reims lo spettacolo Agosto a Osage County di Tracy Letts

Firenzetoday.it | 24 ott 2025

L’improvvisa sparizione di Beverly, poeta alcolizzato, costringe la famiglia Weston a riunirsi per supportare sua moglie Violet, da anni dipendente da psicofarmaci e antidolorifici. Oscillando tra il dramma e una comicità schietta e spesso crudele, la riunione diventa occasione per rievocare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

