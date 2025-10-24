Al Teatro del Parco l' unica data veneta per Crisi di nervi di ?echov

Veneziatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre 2025 alle 19.30 il Teatro del Parco inaugura la Stagione ufficiale di prosa, TOP Ten, con lo spettacolo Crisi di nervi. Atti unici di Anton?echov, diretto dal maestro Peter Stein e interpretato da Maddalena Crippa insieme ad Alessandro Sampaoli, Sergio Basile, Gianluigi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al Teatro del Parco unica data veneta per “Crisi di nervi” di Cechov - 30 il Teatro del Parco inaugura la Stagione ufficiale di prosa, TOP Ten, con lo spettacolo "Crisi di nervi". Riporta italpress.com

teatro parco unica dataCechov inaugura la stagione al Teatro del Parco - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Si legge su ilnuovoterraglio.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Parco Unica Data