Al presidente del Parlamento della legalità internazionale Mannino il premio Borsellino

Il presidente del Parlamento della Legalità internazionale Nicolò Mannino, ha ricevuto il Premio Borsellino nell'ambito della cerimonia del XXXIII Premio Nazionale che si è tenuto a Roma. Il premio è presieduto dal prefetto Renato Cortese, accanto a Mannino, numerose personalità del mondo.