Al presidente del Parlamento della legalità internazionale Mannino il premio Borsellino

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Parlamento della Legalità internazionale Nicolò Mannino, ha ricevuto il Premio Borsellino nell'ambito della cerimonia del XXXIII Premio Nazionale che si è tenuto a Roma. Il premio è presieduto dal prefetto Renato Cortese, accanto a Mannino, numerose personalità del mondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

