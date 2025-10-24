Al Palabaldresca di Rovereto dalle 14 si giocano i quarti di finale del Wta 125

Trentotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Palabaldresca di Rovereto continua lo spettacolo tennistico mondiale tutto al femminile con il Wta 125. Oggi Venerdì si giocano i quarti di finale e le semifinali del doppio. La road map vedrà semifinali del singolo la giornata di sabato con la finale del doppio e la domenica la finale del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

palabaldresca rovereto 14 giocanoAl Palabaldresca di Rovereto dalle 14 si giocano i quarti di finale del Wta 125 - Al Palabaldresca di Rovereto continua lo spettacolo tennistico mondiale tutto al femminile con il Wta 125. Da trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Palabaldresca Rovereto 14 Giocano