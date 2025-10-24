Al Palabaldresca di Rovereto dalle 14 si giocano i quarti di finale del Wta 125
Al Palabaldresca di Rovereto continua lo spettacolo tennistico mondiale tutto al femminile con il Wta 125. Oggi Venerdì si giocano i quarti di finale e le semifinali del doppio. La road map vedrà semifinali del singolo la giornata di sabato con la finale del doppio e la domenica la finale del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Rovereto Open 2025 - Al via domani! Domani domenica, alle 10, comincia l'attesissimo Rovereto Open (WTA 125) al PalaBaldresca! Una giornata ricca di emozioni, con la nostra Deborah Chiesa di Trento subito in campo contro la slovacca Radka Zelnic
