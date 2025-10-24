Al Museo di Santa Giulia il Día de los Muertos | Brescia celebra la memoria e il dialogo tra culture
Un altare di fiori, colori e memoria trasformerà gli spazi del Museo di Santa Giulia in un ponte ideale tra Brescia e Città del Messico. Dal 26 ottobre al 2 novembre, la Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con l’Universidad Iberoamericana di Città del Messico e il Consolato Generale del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
#23ottobre Colori, musica e memoria: torna al Museo di Santa Giulia la magia del Día de los Muertos! Dal 26 ottobre al 2 novembre, un viaggio tra altari, storie e tradizioni messicane, con laboratori, incontri e momenti per tutte le età. Quest’anno la festa celebr - facebook.com Vai su Facebook
Al Museo di Santa Giulia il Día de los Muertos: Brescia celebra la memoria e il dialogo tra culture - L’evento inaugurale, “El Día de Muertos: tra storia e patrimonio immateriale”, si terrà domenica 26 ottobre alle ore 11. bresciatoday.it scrive
