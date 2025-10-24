Al Museo di Santa Giulia il Día de los Muertos | Brescia celebra la memoria e il dialogo tra culture

Un altare di fiori, colori e memoria trasformerà gli spazi del Museo di Santa Giulia in un ponte ideale tra Brescia e Città del Messico. Dal 26 ottobre al 2 novembre, la Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con l’Universidad Iberoamericana di Città del Messico e il Consolato Generale del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it