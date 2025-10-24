Al Museo Academy l’omaggio al maestro effetti speciali Carlo Rambaldi

Roma, 24 ott. (askanews) – L’Academy Museum of Motion Pictures, la casa degli Oscar, si unisce alla DGCA del ministero della Cultura e a Cinecittà per celebrare il genio italiano degli effetti speciali per il Cinema: Carlo Rambaldi. Un omaggio in occasione del centenario della nascita del maestro che con la sua prodigiosa inventiva ha creato mondi, creature, atmosfere fatte con arte e artigianalità pure, decenni prima che i computer, le VFX, la realtà virtuale o l’Intelligenza Artificiale potessero farlo. E in molti casi, con minore inventiva e talento. Il Museo dell’Academy a Los Angeles dedica al genio di Carlo Rambaldi una retrospettiva di 13 film, lungo un mese di proiezioni dal 30 Ottobre al 30 Novembre, “The Man Who Made Creatures: Special Effects Wizard Carlo Rambaldi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it