Al Morigia-Perdisa è nato ’SBocciato’ nuova produzione enologica

Alla sede dell’indirizzo agrario dell’Istituto Tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna, la produzione enologica continua senza sosta. Dopo il successo di Maturando, il vino bianco fermo ottenuto dal Trebbiano del vigneto dell’istituto, arriva ora la sua versione rifermentata: ’(S)Bocciato’. Il nuovo prodotto nasce da una rifermentazione in bottiglia secondo il cosiddetto metodo ancestrale, che prevede di lasciare le fecce all’interno della bottiglia per esaltarne profumi e complessità. Realizzato in via sperimentale e in quantità limitata, ’(S)Bocciato’ sarà presentato ufficialmente alla manifestazione Giovinbacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Morigia-Perdisa è nato ’(S)Bocciato’, nuova produzione enologica