FOLLONICA Domani il MeQ (Mercato Coperto di Qualità) di Follonica ospiterà un evento culinario molto singolare. Infatti questo evento sarà molto particolare non per i piatti che saranno preparati o per gli ingredienti che saranno utilizzati, ma perché vedrà per una sera sei sindaci e sindache della provincia di Grosseto assumere i panni di chef per una sera all’interno della " Grande Sfida ", un cooking show solidale a sostegno della prevenzione e delle cure oncologiche negli ospedali della provincia. Dalle ore 20 i fornelli si accenderanno per dare vita a una serata di gusto, passione e solidarietà che sarà garantita non solo dai piatti preparati dai primi cittadini ma anche dai punti ristoro del mercato che resteranno aperti per tutta la serata, in modo che chiunque venga ad assistere alla gara possa decidere liberamente quale specialità locali degustare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al MeQ la sfida dei sindaci ai fornelli