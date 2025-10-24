Al Grande Miglio in Castello la mostra L' Elogio della Diversità

Un inno alla vita, alla varietà che la caratterizza e agli equilibri delicati che la sostengono. È questo lo spirito di “Elogio della Diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani”, il grande progetto espositivo allestito nella suggestiva Sala del Grande Miglio del Castello di Brescia, che invita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La mostra allestita al Grande Miglio fino al 6 gennaio è un’esperienza immersiva per riflettere sulla meraviglia della Terra e sulla consapevolezza ambientale - facebook.com Vai su Facebook

