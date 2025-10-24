Al festival Mimesis arriva il giorno di Luc Dardenne
Momento centrale della seconda giornata sarà la cerimonia di premiazione che vedrà protagonista Luc Dardenne. Regista premiato a Cannes, Dardenne sarà insignito del Premio Udine Filosofia 2025 per il volume L’affare umano e per l’opera cinematografica Giovani madri. La cerimonia di consegna del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
LUC DARDENNE super ospite del Visionario di Udine sabato 25 ottobre per il Festival Mimesis! Celebre – e celebrato – per il sodalizio cinematografico con il fratello Jean-Pierre (pensiamo a Rosetta, L’enfant – Una storia d’amore, Il matrimonio di Lorna), i - facebook.com Vai su Facebook