Al festival Mimesis arriva il giorno di Luc Dardenne

Udinetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momento centrale della seconda giornata sarà la cerimonia di premiazione che vedrà protagonista Luc Dardenne. Regista premiato a Cannes, Dardenne sarà insignito del Premio Udine Filosofia 2025 per il volume L’affare umano e per l’opera cinematografica Giovani madri. La cerimonia di consegna del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

