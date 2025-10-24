Al consigliere comunale Carelli M5S la delega alle persone con disabilità | Bari sempre più inclusiva
Il consigliere comunale del M5S Italo Carelli ha ricevuto oggi dal sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese la delega “alle politiche per le persone con disabilità e per la promozione di città e comunità accessibili e inclusive nella Città Metropolitana di Bari”.“Vivo da anni in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
