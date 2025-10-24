Al circolo Empedocleo il lancio del maiorchino | nel cuore della città la tradizione riconosciuta dall’Unesco
Un’eccellenza che unisce gastronomia, sport e storia. Sabato 25 ottobre il Ccrcolo Empedocleo di Agrigento, in piazza San Giuseppe, ospiterà il “Gioco del Maiorchino”, la tradizionale competizione siciliana con il pregiato formaggio pecorino a pasta dura di Novara di Sicilia riconosciuta come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
