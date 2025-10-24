Al Cinema Eliseo tornano le matinée tra i titoli Springsteen - Liberami dal nulla
Domenica 26 ottobre tornano le matinée al Cinema Eliseo, l’appuntamento domenicale che unisce il piacere della colazione al gusto del grande cinema. La nuova stagione si apre con un programma ricco e variegato: dalle 9.30 la colazione a cura di CineCaffè e, dalle 10.30, le proiezioni sul grande. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
dal 23 ottobre al Cinema Eliseo, solo in versione originale sottotitolata? Due giovani ossessionati dalle teorie del complotto rapiscono l’influente CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena decisa a distruggere il pianeta Terra. Dopo i - facebook.com Vai su Facebook
Dibattiti sull’invisibile, al Cinema Eliseo un pomeriggio sulla marginalità sociale tra voci, riflessioni e sguardi - X Vai su X