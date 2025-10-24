Al Centro Commerciale Jambo arriva un super Halloween da paura
Al Centro Commerciale Jambo (Trentola Ducenta, Caserta) arriva il Super Halloween 2025, la festa più spaventosa dell’anno. Un evento coinvolgente, gratuito e inclusivo, da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre, con sorprese da paura per tutta la famiglia.Spettacoli e attrazioni per grandi e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Al Centro Commerciale Jambo arriva un super Halloween da paura - Al Centro Commerciale Jambo (Trentola Ducenta, Caserta) arriva il Super Halloween 2025, la festa più spaventosa dell’anno. Secondo casertanews.it